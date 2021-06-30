Иржи Веселы — Мартон Фучович: прогноз Ярослава Перканюка на игру 2-го круга Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/32 финала Уимблдона Иржи Веселы — Мартон Фучович.



Ставка: ТБ 3.5 сета за 1.54.



«Годы идут, но Веселы продолжает топтаться на месте. Представитель Чехии никак не может улучшить результаты на дистанции и на важных турнирах регулярно умудряется проигрывать соперникам намного слабее. Именно по этой причине теннисист до сих пор опускается на челленджеры, чтобы набирать очки и удерживаться в топ-100.



Веселы конкурентоспособен и на быстрых, и на вязких покрытиях. Ключевой аспект в игре Иржи – подача. На приёме и в розыгрышах Иржи действует в атакующей манере, но при необходимости может подолгу держать мяч в корте, выжидая ошибок от соперников. Представитель Чехии уверенно орудует и форхендом, и бэкхендом. Веселы регулярно практикует выходы к сетке, что помогает ему в игре на быстрых покрытиях.



Кажется, что Фучович достиг своего предела и остановился в прогрессе. Если Мартон где-то и «выстреливает», то только на небольших ATP-соревнованиях (с низкой конкуренцией). Практически каждое выступление венгра на ТБШ заканчивается вылетом на ранней стадии от первого же серьёзного соперника. На данный момент Фучович со скрипом держится в топ-50, но это только благодаря «замороженному» рейтингу.



Фучович выделяется цепкостью. Он старается доставить максимум проблем соперникам, играя неудобно. Мартон увереннее чувствует себя на контратаках, целенаправленно отдаёт инициативу и бегает за самыми непростыми мячами, выжидая ошибок или возможности перехватить инициативу.



Предстоящий поединок однозначно пройдёт на радость публике. Будет много упорных и затяжных розыгрышей, брейков и виннерсов. Иржи больше подходят местные условия, так как у чеха в арсенале пушечная подача, он выделяется атакующим потенциалом и уверенной игрой у сетки. Но представитель Чехии не сможет на одном уровне действовать на протяжении трёх сетов, поэтому Фучович за счёт стабильности будет перехватывать инициативу. Ожидаю, что матч затянется», — сказал Перканюк.