Лейла Анни Фернандес — Елена Остапенко: прогноз Анны Чакветадзе на встречу Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Лейла Анни Фернандес — Елена Остапенко в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Фернандес с форой по сетам (+1.5) за 2.05.



«Алена Остапенко после большого перерыва стала победительницей турнира. И складывается ощущение, что она находит свою игру — яркую, атакующую. Но посмотрим, как у нее получится проявить себя на Уимблдоне. Легко не будет уже в первом круге. Мы привыкли, что Остапенко — юная, талантливая, у нее большое будущее. Но ей уже 24 года, много времени прошло с момента ее победы на «Ролан Гаррос». А сейчас играть предстоит с девушкой, которая на 5 лет младше.



Лейла Фернандес — очень интересный игрок. И во многом она даже напоминает Остапенко. Фернандес стремится играть в невероятном темпе, постоянно атакует, старается забить. Когда начинает попадать, то остановить ее тяжело. Но с такой же легкостью она может все прострелять по аутам.



Здесь я рискну поставить, что Фернандес сумеет взять сет. Остапенко после титула в Истбурне сразу не сможет собраться и заиграть на максимуме. Все-таки выплеск эмоций произошел, какая-то усталость накопилась. С концентрацией могут быть сложности у Алены. И Фернандес этим сможет воспользоваться. У нее есть теннис, благодаря которому она может выигрывать, в том числе и на траве», — сказала Чакветадзе.