Швеция — Украина: результат матча Евро-2020, какой счёт, как сыграли, кто победил 29 июня

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).
На 27-й минуте Александр Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота.
В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина. Судья сначала показал Маркусу жёлтую карточку, однако после видеопросмотра рефери изменил решение на более суровое. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.
Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3450 рублей. Успех Швеции оценивался в 2.55, успех Украины — в 3.55.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.75, «обе забьют» — за 1.97. На проход Украины давали 2.34, на точный счёт 1:1 — 6.50.
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