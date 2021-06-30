Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Евро-2020: когда четвертьфиналы, расписание матчей 1/4 финала, все пары, кто с кем сыграет

Евро-2020: когда четвертьфиналы, расписание матчей 1/4 финала, все пары, кто с кем сыграет
Комментарии

По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 определились все участники четвертьфинала турнира. Всего в следующую стадию Евро-2020 вышли восемь команд.

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020:

2 июля, 19:00 мск: Швейцария — Испания («Газпром Арена», Санкт-Петербург);
2 июля, 22:00 мск: Бельгия — Италия («Альянц-Арена», Мюнхен);

3 июля, 19:00 мск: Чехия — Дания («Олимпийский», Баку);
3 июля, 22:00 мск: Украина — Англия («Олимпико», Рим).

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021