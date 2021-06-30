Аслан Карацев — Жереми Шарди: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона 30 июня

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Аслан Карацев — Жереми Шарди в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Карацева за 1.60.



«Аслан Карацев всё-таки дождался своего дебюта на Уимблдоне. Его матч пришлось передвинуть аж на среду. Всё из-за дождей в Лондоне. Нельзя сказать, что очень простой соперник у россиянина, но и не самый тяжелый. Шарди может неплохо играть на траве, но не более того. У Карацева гораздо более плотные удары, подача на хорошем уровне. И на траве он ещё может раскрыться при игре у сетки. Он умеет играть слета, в парах это показывал. Здесь как раз будет много возможностей выходить к сетке.



Шарди здесь сам вряд ли может выиграть. Нет у него такой мощной, атакующей игры, чтобы смять Карацева. Аслан только сам может проиграть, например, из-за недостатка опыта игры на этом покрытии. Но я все-таки поставлю на победу Карацева. Невнятно выглядел француз на подводящих турнирах — вылетал в первых кругах. Проиграл Саше Бублику, уступил даже Ханфману. А здесь сопротивление будет более ощутимым», — сказала Чакветадзе.