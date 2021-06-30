Аслан Карацев – Жереми Шарди: ставка Надежды Петровой на игру 1-го раунда Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Аслан Карацев – Жереми Шарди.



Ставка: победа Карацева за 1.61.



«24-й в рейтинге россиянин Аслан Карацев против опытного француза Жереми Шарди (34 года, 61-я ракетка мира). Один раз в 2019 году они уже играли в квалификационной сетке турнира в Шанхае. Тогда француз довольно легко победил в двух сетах – 6:4, 6:0.



Но это было два года назад. Сейчас немного другая картина – Карацев стоит выше по рейтингу, да и вообще, у него хорошо складывается этот сезон. Выиграл титул, у него 22 победы и 9 поражений. Минус для Карацева – это то, что нынешний турнир у него первый в основе Уимблдона. Вообще опыта у него мало на травяных кортах, и как-то он не очень блистал на предыдущих турнирах. Проходил один-два круга на этом покрытии.



А вот Шарди уже 12 (!) раз выступал на Уимблдоне, доходил в 2014 году до четвертого круга. Но, конечно, уже физика не та, хотя действует на траве очень правильно. Переживаю, что он может переиграть в итоге Карацева. Могу сказать, что трава подходит по стилю игры Карацева – возможно, он ещё просто не понял, как на ней играть. Надеюсь, Аслан разыграется на Уимблдоне, ведь было бы обидно вылететь в первом же круге. Если будет длинный, пятиматчевый матч – Карацев найдет ключ к победе. Поставлю на его победу», — сказала Петрова.