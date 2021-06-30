Дарина Денисова: СРО Букмекеров готова к сотрудничеству с Единым регулятором рынка

Росимущество зарегистрировало публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Данные нового юридического лица внесены в ЕГРЮЛ. Также Правительство России утвердило генерального директора и состав наблюдательного совета ЕРАИ.



Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова прокомментировала грядущее начало работы ЕРАИ и будущее сотрудничество. По убеждению главы отраслевой организации, перед ЕРАИ стоят серьезные вызовы, с которыми новая компания должна уверенно справиться благодаря высокому уровню компетенции ее руководства.



«ЕРАИ должен будет – и, не сомневаюсь, сделает это — эффективно и корректно объединить под своим крылом всех легальных букмекеров, что ныне действуют в составе двух отраслевых СРО. Наша Ассоциация будет всеми силами помогать ЕРАИ в том, чтобы логистика этого процесса оказалась максимально простой и понятной для всех сторон», — подчеркнула Денисова.



По мнению специалиста, в результате перехода на новые технологические рельсы Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУПС, в составе ЕРАИ) с платформ двух ныне параллельно действующих ЦУПИС не должны в первую очередь пострадать обычные игроки.



«Специалисты нашей Ассоциации готовы содействовать коллегам из ЕРАИ в том, чтобы переподключение на новые рельсы учета интерактивных ставок прошло без сбоев», — заявила Дарина Денисова. Она также добавила, что Ассоциация букмекерских контор, в которую входит половина букмекерского рынка России, в дальнейшем продолжит эффективно защищать права своих членов.



«Формат Ассоциации является оптимальным для дальнейшей работы с конторами-лицензиатами в рамках консультационно-дискуссионного органа. Мы готовы и будем после старта ЕРАИ помогать новой компании делать легальный рынок ставок на спорт в нашей стране еще сильнее», — резюмировала Дарина Денисова.