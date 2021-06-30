Ничья Венгрии с Германией на Евро-2020 принесла клиенту букмекера 4,6 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия. По ходу матча он сделал ставку на то, что сборная команда Венгрии не проиграет. Подобный исход букмекер оценил коэффициентом 5.70. Игрок сделал ставку в размере 800 тыс. рублей.



Все ждали победы сборной Германии в этом матче, но сенсация случилась. Сборная Венгрии показала запредельную самоотдачу и смогла свести матч к ничейному исходу. Причем команда Марко Росси дважды выходила вперёд по ходу встречи и сравнять счёт Германия смогла только за несколько минут до финального свистка. В итоге матч завершился со счётом 2:2.



Таким образом, ставка игрока оказалась успешной. Он получил на выплату 4 560 000 рублей.