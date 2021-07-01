«Тампа» — «Монреаль»: результат 2-го матча, как сыграли, кто победил, какой счёт в серии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1. Счёт в серии – 2-0.



Счёт был открыт в середине второго периода нападающим «Тампы» Энтони Чирелли, однако уже спустя четыре минуты хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили паритет. Вновь выйти вперёд игрокам «Лайтнинг» удалось за 0,3 секунды до конца второго игрового отрезка – отличился Блейк Коулман. К концу третьего периода Ондржей Палат увеличил преимущество «Тампы» и установил окончательный счёт встречи.



Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43, а его визави из «Монреаля» Кэри Прайс – 20 из 23.



Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров результативными действиями не отметился, проведя на льду 15 минут 33 секунды и завершив игру с показателем полезности «+1». У его одноклубника и соотечественника Михаила Сергачёва лишь одно удаление за 22 минуты 12 секунд на площадке.

Ставки на победу «Тампы» принимались с коэффициентом 1.81: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1810 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 4.50, успех «Монреаля» — в 4.00.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.65, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. На итоговый успех «Лайтнинг» давали 1.55, на победу «Тампы» с форой (-1.5) — 2.31. Точный счёт 3:1 оценивался в 14.50.