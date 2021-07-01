Евро-2020, четвертьфинал: даты матчей, расписание 1/4 финала, все пары, кто с кем сыграет
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По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 определились все участники четвертьфинала турнира. Всего в следующую стадию Евро-2020 вышли восемь команд.
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020:
2 июля, 19:00 мск: Швейцария — Испания («Газпром Арена», Санкт-Петербург);
2 июля, 22:00 мск: Бельгия — Италия («Альянц-Арена», Мюнхен);
3 июля, 19:00 мск: Чехия — Дания («Олимпийский», Баку);
3 июля, 22:00 мск: Украина — Англия («Олимпико», Рим).
Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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