Кристина Плишкова — Анастасия Павлюченкова: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Кристина Плишкова — Анастасия Павлюченкова.
Ставка: победа Павлюченковой с форой (-3.5) за 1.60.
«29-летняя чешка Кристина Плишкова сейчас в рейтинге WTA стоит на 106-м месте. Это её уже десятое выступление на Уимблдоне. Лучший результат – третий круг в 2015 году. Анастасия Павлюченкова (29 лет, 19-я ракетка мира) очень уверенно себя чувствует на траве. В первом матче она обыграла румынку Ану Богдан в двух сетах довольно легко – 6:2, 6:2. Лучший её результат здесь — четвертьфинал и в паре она здесь тоже удачно выступала. Настя хорошо знает и умеет играть на этом покрытии.
В этом году они уже один раз встречались. Это было в Дохе и тогда Павлюченкова в двух сетах победила – 6:2, 6:3. Думаю, тут будет похожая картина – Настя победит.
Вообще Плишкова – левша, она высокая, у неё очень сильная подача, а тут достаточно сложно принимать. Насте надо хотя бы брейк в каждом сете и держать свою подачу. Движение не очень хорошее у Плишковой, потому как она довольно высокая. Рослым передвигаться по траве непросто. Поэтому Настя должна побеждать. Ставим на победу Павлюченковой с форой (-3,5)», — сказала Петрова.
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