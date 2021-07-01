Бельгия — Италия: прогноз Александра Ширко на матч 1/4 финала Евро-2020

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Италия.
Ставка: проход Италии за 1.67.
«Под такой вывеской выделить фаворита, наверное, нельзя было и до турнира, нельзя явно выделить и сейчас. Команды уверенно вышли победителями из своих групп. Итальянцы только в прошлой игре прервали свою рекордную серию без пропущенных мячей. А бельгийцы без особой нервотрёпки лишили Португалию титула действующего чемпиона Европы. И здесь, пожалуй, я могу руководствоваться только своими субъективными симпатиями. Игра, которую демонстрирует сборная Италии, мне нравится значительно больше.
И даже предварительная информация, что и Азар, и Де Брёйне успеют восстановиться после полученных травм, моего мнения не изменит. Допускаю, что будет тяжёлая игра с обоюдными моментами. Допускаю, что, возможно, победитель определится не в основное время. Но я считаю, что в следующий этап пройдут подопечные Роберто Манчини. Мой прогноз: общая победа сборной Италии», — сказал Ширко.
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