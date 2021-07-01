Бельгия — Италия: прогноз Владислава Батурина на игру плей-офф Евро-2020

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Италия.



Ставка: проход Италии за 1.68.



«Матч 1/4 финала Бельгия — Италия по множеству абсолютно реальных причин буквально разрывает сознание болельщиков и разжигает невероятно их футбольный аппетит.



Противостоять друг другу будут очень серьёзные, на многое претендующие, с огромными амбициями, и с большими возможностями команды.



Сборная Бельгии, особо не напрягаясь, прошла групповую стадию (3-0-0 7:1 9). Только здорово играющие на турнире датчане сумели немного озадачить одного из фаворитов Евро. «Красные дьяволы» в группе победили Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).



Сборная Италии тоже была хороша в группе (3-0-0 7:0 9) и на ура прошла в плей-офф. «Скуадра адзурра» победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).



В 1/8 финала команда Роберто Мартинеса сумела убрать со своего пути чемпионов Евро-2016. В очень сложном и полном драматизма матче бельгийцы победили португальцев с минимальным счётом 1:0. Команда Роберто Манчини в рамках первой игры в плей-офф столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны сборной Австрии и, изрядно понервничав, лишь в дополнительное время сумела оформить победу (2:1).



Сборная Бельгии одержала пять побед подряд (5-0-0 9:1), она не знает поражений в последних 13 встречах (11-2-0) и забивает в 34 встречах подряд.



Сборная Италии имеет в своём активе новый национальный рекорд, она не проигрывает на протяжении 31 матча с разницей мячей 83:9! До повторения мирового рекорда, принадлежащего сборной Испании, осталось всего четыре игры. В последних двенадцати встречах команда Роберто Манчини пропустила только от австрийцев.



Бельгия действительно сильна и после бронзы на ЧМ-2018 полна решимости завоевать первое место на Евро. Что ей может помешать пройти итальянцев? Могут помешать травмы звёзд, участие Эдена Азара и особенно Кевина де Брёйне под вопросом, а как сложно может быть бельгийцам в отсутствии Кевина, все могли видеть в первом тайме игры против Дании и во втором против Португалии. Будем объективны, в игре с португальцами, особенно во втором тайме, особенно в последние пятнадцать минут, «Красным дьяволам» просто повезло, и нельзя сказать, что они были лучше по игре.



Италия могла не доводить дело до дополнительного времени в матче с австрийцами, если бы бережнее отнеслась к своим моментам в первом тайме, а вот во втором не сразу среагировала на повысившуюся активность со стороны соперника, и пока не были произведены замены, потеряла управляемость и рисковала не пройти в 1/4 финала.



Я не верю, что сборная Италии в матче против грозной Бельгии позволит себе ошибки, совершённые во встрече против Австрии, а её уверенность в собственных силах, яркий состав исполнителей, вариативность игры и кадровое наполнение должны стать серьёзным аргументом в противостоянии с мощной бельгийской сборной, но сильно зависящей от состояния своей главной звезды, которой в последнее время здорово досталось, как на клубном уровне, так и уже на Евро. Полагаясь на вышесказанное и на личное предчувствие, поставлю на Италию», — сказал Батурин.