Швейцария — Испания: прогноз Александра Ширко на матч Евро-2020

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч Евро-2020 Швейцария — Испания.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«После того как швейцарцы отправили домой чемпионов мира, ожидать от них, наверное, можно чего угодно. И если сенсации продолжатся, то этот чемпионат может стать самым непредсказуемым. Но я всё же верю, что предполагаемые фавориты данного матча — это испанцы. И я думаю, что они уверенно пройдут в следующий раунд плей-офф. Уверенно, разумеется, не означает легко. Думаю, что болельщики в Санкт-Петербурге увидят забитые игроками обеих команд мячи. После увиденного в последние дни вполне могу допустить, что напряжение будет держать всех до последних минут», — сказал Ширко.