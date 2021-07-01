Швейцария — Испания: прогноз Александра Ширко на матч Евро-2020
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Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч Евро-2020 Швейцария — Испания.
Ставка: обе забьют за 1.92.
«После того как швейцарцы отправили домой чемпионов мира, ожидать от них, наверное, можно чего угодно. И если сенсации продолжатся, то этот чемпионат может стать самым непредсказуемым. Но я всё же верю, что предполагаемые фавориты данного матча — это испанцы. И я думаю, что они уверенно пройдут в следующий раунд плей-офф. Уверенно, разумеется, не означает легко. Думаю, что болельщики в Санкт-Петербурге увидят забитые игроками обеих команд мячи. После увиденного в последние дни вполне могу допустить, что напряжение будет держать всех до последних минут», — сказал Ширко.
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