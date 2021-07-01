Карлос Алкарас Гарфия — Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Карлос Алкарас Гарфия — Даниил Медведев.



Ставка: ТМ 33.5 за 1.65.



«Гарфия – молодой, 18-летний испанец (75-я ракетка мира) дебютирует на Уимблдоне. Он о себе заявил на земляных покрытиях. Тут Гарфия получил специальное приглашение. В Испании его читают очень перспективным, говорят как о наследнике великого Рафаэля Надаля. Вчера он обыграл японца Ясутаку Утияму в пяти сетах. Опыта на траве у него фактически нет. Вообще, испанцы всё же «земляные» игроки.



Даниил Медведев (25 лет, 2-я ракетка мира) хорошо сыграл против немца Яна-Леннарда Штруффа. Хотя один сет он и уступил, все равно добился хорошей, уверенной победы. Молодого испанца он должен «укатать». Думаю Медведев победит в трёх сетах. В крайнем случае, если плохо начнет — может один сет проиграть, но на результате это никак не скажется. Выбираю ставку тотал меньше 33,5», — сказала Петрова.