Марта Костюк – Анастасия Севастова: прогноз Ильи Родина на игру 2-го круга Уимблдона
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на 1/32 финала Уимблдона Марта Костюк — Анастасия Севастова.
Ставка: победа Севастовой за 1.76.
«Прогнозировал я это противостояние во втором круге турнира в Уимблдоне в моем основном превью к турниру. Тогда я писал, что Севастику придется попотеть во втором круге против Костюк, но проходить ее должна.
По моим расчетам, именно Севастова должна стать основным возбудителем спокойствия в своей четверти турнирной сетки и именно она будущий «сниматель скальпа» с Эшли Барти. Но сначала надо пройти Костюк, будет тяжело, но по силам, учитывая, в какой форме сейчас находится Анастасия Севастова», — сказал Родин.
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