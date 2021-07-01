Марта Костюк – Анастасия Севастова: прогноз Ильи Родина на игру 2-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на 1/32 финала Уимблдона Марта Костюк — Анастасия Севастова.



Ставка: победа Севастовой за 1.76.



«Прогнозировал я это противостояние во втором круге турнира в Уимблдоне в моем основном превью к турниру. Тогда я писал, что Севастику придется попотеть во втором круге против Костюк, но проходить ее должна.



По моим расчетам, именно Севастова должна стать основным возбудителем спокойствия в своей четверти турнирной сетки и именно она будущий «сниматель скальпа» с Эшли Барти. Но сначала надо пройти Костюк, будет тяжело, но по силам, учитывая, в какой форме сейчас находится Анастасия Севастова», — сказал Родин.