Украина — Англия: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1/4 финала Евро-2020

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.
Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.20.
«Украина всего лишь второй раз в своей истории вышла в четвертьфинал крупного турнира — это совершенно колоссальное достижение.
Англия тоже в последнее время не блистала, но для неё четвертьфинал — более-менее рутина. Мне кажется, что психологически сборной Украины будет сложно так же здорово провести ещё один матч. Можно вспомнить чемпионат мира, где они вышли в четвертьфинал после победы по пенальти, — итальянцы с ними расправились достаточно просто.
Думаю, ещё одну сенсацию Украина сотворить вряд ли сможет, тем более что англичане после победы над Германией должны быть более раскрепощёнными, а оборона у них надёжная.
Я бы предложил взять Англию с форой (-1.5). Думаю, что в два мяча Англия выиграет».
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