Уругвай — Колумбия: прогноз Игоря Кытманова на четвертьфинал Кубка Америки

Известный спортивный комментатор Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия.
Ставка: Уругвай не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.90.
«Уругвай потихоньку набирает форму на Кубке Америки. Они одержали две победы подряд и не пропускали при этом. В конечном итоге это вывело команду в плей-офф. Со счётом 2:0 они обыграли Боливию, потом всухую выиграли у Парагвая (1:0). При этом ничего не позволили сделать парагвайцем.
Команда Оскара Табареса начала с поражения от аргентинцев (0:1). После этого команда пришла в себя, сыграв вничью с Чили (1:1). Как мы видим, сборная Уругвая довольно мало пропускает. Это надо сказать и по их матчам против колумбийцев. Здесь, может быть, особняком стоит последняя игра, когда сборная команды Уругвая выиграла со счётом 3:0 и до этого в Колумбии в отборе они сыграли вничью 2:2. Эти результаты не стоит брать в расчёт. Здесь плей-офф и команды сыграют аккуратнее. Тем более Уругвай мало пропускает, а команда Колумбии играет без Хамеса Родригеса.
Колумбийцы не впечатляют, скромная победа над Эквадором, нулевая ничья с Венесуэлой и так далее. Выбивает Хуан Куадрадо из-за дисквалификации. Это серьёзная потеря для команды Рейнальдо Руэда. Я бы поставил в этом матче — Уругвай не проиграет плюс тотал меньше 2.5 голов».
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