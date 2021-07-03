Аргентина — Эквадор: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Известный спортивный комментатор Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор.
Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 1.78.
«Эквадор — очень интересная команда, которая, несмотря на то что уже достаточно давно не выигрывала, смогла выйти в следующий этап турнира. Тем более такая формула соревнований, когда четыре команды выходят из группы, позволяет спокойно квалифицироваться в плей-офф. У Эквадора в последних трёх встречах ничьи. Неплохо команда смотрелась и с Бразилией. Другой вопрос, что у бразильцев был далеко не самый оптимальный состав и они уже заранее гарантировали себе первое место, но тем не менее.
Что касается проблем эквадорской команды, то в общем-то это состояние Антонио Валенсии и Мойсеса Кайседо. Скорее всего, Валенсия будет играть, а вот Кайседо — неизвестно. Это, безусловно игроки стартового состава. У Аргентины подобных проблем нет. Напротив, у Скалони проблема, желаемая для многих тренеров, — выбрать стартовый состав.
Для Месси это, пожалуй, последний шанс выиграть со сборной какой-то значимый трофей, один из последних, так скажем. Кубок Америки очень важен для команды. По классу сборная Аргентины, которая не показала своей лучшей игры на турнире, превосходит команду Эквадора. В этом матче я всё же рискнул бы и сыграл победу сборной Аргентины с учетом форы (-1)».
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