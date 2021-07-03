Украина — Англия: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Евро-2020 3 июля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Англия — Украина.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80, Украина не проиграет за 3.04.

«Сложный для меня прогноз. Сразу скажу, что наравне с Россией болею и за Украину, но Россия вылетела уже давно, а Украина — в 1/4. Кроме того, мне абсолютно не нравится игра сборной Англии.



Англичане не пропустили ни одного гола за четыре матча не без доли везения. При этом очень здорово выглядит Пикфорд, который выручает постоянно и играет очень уверенно. На мой взгляд, лучший вратарь на этом чемпионате.



При этом Англия играет откровенно от обороны, в расчёте на то, что индивидуально сильные футболисты сами смогут момент решить. В последней игре всё решил выход Грилиша. До этого у англичан шансов не было. А с его выходом они начали контролировать мяч, начали создавать остроту. Отмечу, что именно Грилиш отдал сначала предголевой пас на Шоу, а потом отдал уже голевой пас на Кейна. Всего лишь одна замена в центре поля — и как сразу изменилась игра.



При этом все мы помним, как Украина прошла шведов, в какой драматической борьбе. Украина и здесь будет играть как в последний раз.



Но мне верится (хочется верить), что англичанам Украина даст такой же бой. Надо отметить, что у Англии это единственная игра не на «Уэмбли». А если англичане проходят в полуфинал, то два матча также играют дома. Мне кажется, Украина должна этим воспользоваться.



Команда Шевченко будет играть от обороны, в 3 центральных защитника. По всей бровке действовали Зинченко и Караваев, здорово справились. Два опорных будут всё вырезать, а впереди подключаться будет Зинченко, ну и Ярмоленко с Яремчуком на острие.



Голов в матче много не будет. Англия играет от обороны, Украина — тоже. Поэтому основной прогноз — это ТМ 2.5 гола. А учитывая, что игра будет не в Англии, я прогнозирую, что в основное время Украина не проиграет».