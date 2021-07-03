Чехия — Дания: ставка Ильи Казакова с коэффициентом 3.30 на матч Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания.



Ставка: ничья за 3.30, тотал меньше 2.5 гола за 1.59.

«Время поговорить про четвертьфиналы Евро-2020. В центре внимания матч сборных Чехии и Дании. Кто-то из этих команд доберётся до полуфинала, во что ещё месяц назад поверить было крайне сложно.



В этой игре надо играть на низ, потому что для команд эта стадия турнира — тот барьер, который очень нужно взять. Это сродни чуду, а раз так, то волнение и сдержанность будут на очень высоком уровне. Уверен в этой ставке на 9 из 10.



Не исключено, что победитель в этом матче определится в серии пенальти, поэтому я предлагаю поставить на ничью. В конкретном матче силы соперников приблизительно равны. Думаю, что на ничью можно ставить – уверен в этом на 7 из 10».