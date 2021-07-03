Украина — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.



Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.72.

«Сложно представить, что Англия после победы над Германией остановится. Если кто и может оставить англичан, то это не сборная Украины.



Да, Украина абсолютно по делу добралась до четвертьфинала, можно кучу эпитетов относительно игры украинцев перечислить, но мне кажется, что на данный момент это потолок сборной Андрея Шевченко. Если бы попалась Чехия или Дания, то Украина бы побилась, но англичане слишком сильны на данный момент.



Думаю, здесь особо не стоит размышлять — Англия должна владеть преимуществом, создавать моменты, угрожать воротам соперника и побеждать достаточно уверенно. Пока не снизился сильно коэффициент, самое время поставить на то, что Англия победит в основное время с форой (-1)».