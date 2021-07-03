Чехия — Дания: прогноз Константина Генича на четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия — Дания в 1/4 финала Евро-2020.



Ставка: ИТМ 1.5 гола Дании за 1.55.

«Кого не ожидал увидеть в четвертьфинале, так это сборную Чехии, но они сыграли очень классно в матче с Нидерландами. Они нейтрализовали сильные стороны соперника и использовали свой шанс после удаления де Лигта. Четвертьфинал — уже огромный успех для сборной Чехии.



Пара Чехия — Дания — датчане котируются фаворитами, но не так всё однозначно. У чехов очень организованная команда, играющая в современной манере, очень хорошо прессингующая. Если посмотреть статистику, то сборная Чехии допускает по своим воротам меньше всего ударов на этом Евро.



Датчане забили восемь голов в двух матчах, но здесь большого количества голов я не жду. Опять датчане сыграют в три центральных защитника, но не исключено, что Кристенсен может выдвинуться в опорную зону. Команды могут рискнуть, забравшись уже так высоко, и подарить нам яркий и результативный футбол, но я сомневаюсь. Глобальная мысль — большого количества голов быть не должно.



Мне бы очень хотелось поставить на чистую победу Дании, но чехи очень удачно играют в обороне и так мало позволяют сопернику, что я не буду гнаться за большим коэффициентом. Дания слишком много забила в двух последних матчах, поэтому чехи сыграют максимально надёжно в обороне. Предложу следующий вариант — Дания меньше 1.5 гола за 1.55. Не исключено, что я здесь ошибусь, — гарантий никто не даёт.



У Дании не будет Поульсена, не было в последней игре Васса, нет Эриксена, что подсказывает мне, что матч будет низовым — больше одного мяча Дания чехам вряд ли забьёт».