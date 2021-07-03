Чехия — Дания: где покажут матч Евро-2020, во сколько начало, по какому телеканалу

3 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Чехия — Дания. Начало игры — в 19:00 мск.

Встреча состоится в Баку (Азербайджан). В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение датчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.32.



Букмекеры не уверены, что матч 1/4 финала чемпионата Европы Чехия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьёт Чехия, сыграет коэффициент 1.61. Гол Дании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.