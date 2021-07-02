Швейцария — Испания: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария — Испания в 1/4 финала Евро-2020.



Ставка: победа Испании за 1.71.



«Испанцы нашли себе проблем в матче с Хорватией в Копенгагене, но всё сумели решить в дополнительное время. Забили уже 10 мячей в двух матчах подряд. Для Испании это просто отличный результат, особенно после того, как молчала атака в первых двух матчах.



Швейцария сняла с пробега Францию, героически в самой концовке сравняв счёт, а потом в серии пенальти сумев переиграть Францию. Чемпионы мира отправились домой.



Три года назад на чемпионате мира в России именно в Санкт-Петербурге Швейцария и закончила своё выступление на том турнире. Тогда они проиграли Швеции со счётом 0:1 и благополучно отправились домой.



Сейчас уже успех сумасшедший. Для команды Петковича это уже очень здорово. Но где-то прибывает, а где-то убывает. Команда потеряла своего капитана и системообразующего игрока Гранита Джаку. Из-за перебора жёлтых карточек он не сыграет.



Петкович наверняка постарается подстроить игру под испанцев, Швейцария всегда так делает. Думаю, что будет игра в три центральных защитника. Но и слишком много эмоций, слишком много сил Швейцария отдала в матче с Францией.



Тут не только мои испанские симпатии будут говорить в пользу прогноза, который я сейчас дам, но и то, что Испания сейчас явно добирает. С возвращением в строй Бускетса, с появлением на правом фланге обороны Аспиликуэты Мората сыграл отлично, Ферран Торрес здорово смотрелся — я думаю, что Испания сдюжит и выйдет в полуфинал.



Если бы Испания играла с Францией, то всё было бы не так однозначно. Мне кажется, что в Санкт-Петербурге Испания должна взять своё, выйти в полуфинал и встретиться там с победителем пары Бельгия — Италия. Многие, кстати, считают, что такая Испания, которая набирает обороты, может и победить на Евро.



Можно сыграть чистую победу Испании. Винлайн дает коэффициент 1.71. Я на нём и остановлюсь как на основном прогнозе. Можно рассмотреть вариант победы Испании через тотал менее 4.5 мяча. Коэффициент — 1.85. Вряд ли мы снова увидим голевое пиршество, как это было в прошлых матчах», — сказал Генич.