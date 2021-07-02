Фрэнсис Тиафо — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Фрэнсис Тиафо — Карен Хачанов в 3-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Тиафо за 1.66.



«Очень яркий теннис на этом турнире демонстрирует Фрэнсис Тиафо, просто здорово выглядит. В первом круге в трёх сетах разобрался со Стефаносом Циципасом, во втором опять же в трёх партиях — с Вашеком Поспишилом, который прекрасно подаёт. Очень здорово физически готов Тиафо, хорошо работает ногами, обрабатывает мячи. Производит впечатление его игра. Он хорошо подготовился, съездил на челленджер в Ноттингем и выиграл его. На турнирах ATP не так всё здорово сложилось, но форму набрал, к траве привык.



Карен Хачанов прошёл в первом круге Маккензи Макдональда, хотя поначалу было очень тяжело. Долго втягивался Карен в игру. Видно, что с уверенностью у него проблемы. Как только появляются сомнения, сразу игра пропадает, ошибок становится много. Но, возможно, лёгкая победа над Герасимовым во втором круге добавит ему ментальной силы. Он, кстати, три года назад обыгрывал Тиафо на Уимблдоне в пяти сетах. В той встрече американец вёл 2:0 по сетам, но Хачанов переломил.



Хотелось бы и сейчас увидеть Карена в четвёртом круге. Ему это нужно, очень тяжёлый сезон получается. Но не уверена, что такого настроенного и агрессивного Тиафо удастся пройти. В первых двух раундах Фрэнсис играл прекрасно. Вряд ли эта игра пропадёт. Поэтому поставлю на победу американца», — сказала Чакветадзе.