Швейцария — Испания: ставка Василия Уткина на матч Евро-2020

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Испания.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
«Рассуждая о матче Швейцария — Испания, нужно помнить, какие феерии и те и другие закатили в 1/8. Теперь они встречаются в четвертьфинале друг с другом.
По всем законам футбольного сюжетосложения игра должна получиться вязкой и скучной. Испания со Швейцарией недавно играли в Лиге наций, вообще команды хорошо друг друга знают. Добавьте сюда еще испанский фактор Мораты. Думаю, что в этом матче нужно ставить на тотал меньше 2.5 голов. Тем более что ещё и Джака пропускает игру из-за того, что набрал жёлтых карточек за разговоры, заметьте — за разговоры. В общем, мне кажется, тотал меньше 2.5 голов — самая разумная ставка», — сказал Уткин.
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