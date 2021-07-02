Швейцария — Испания: ставка Василия Уткина на матч Евро-2020

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Испания.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.



«Рассуждая о матче Швейцария — Испания, нужно помнить, какие феерии и те и другие закатили в 1/8. Теперь они встречаются в четвертьфинале друг с другом.



По всем законам футбольного сюжетосложения игра должна получиться вязкой и скучной. Испания со Швейцарией недавно играли в Лиге наций, вообще команды хорошо друг друга знают. Добавьте сюда еще испанский фактор Мораты. Думаю, что в этом матче нужно ставить на тотал меньше 2.5 голов. Тем более что ещё и Джака пропускает игру из-за того, что набрал жёлтых карточек за разговоры, заметьте — за разговоры. В общем, мне кажется, тотал меньше 2.5 голов — самая разумная ставка», — сказал Уткин.