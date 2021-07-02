Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Испания: ставка Василия Уткина на матч Евро-2020

Швейцария — Испания: ставка Василия Уткина на матч Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Испания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Рассуждая о матче Швейцария — Испания, нужно помнить, какие феерии и те и другие закатили в 1/8. Теперь они встречаются в четвертьфинале друг с другом.

По всем законам футбольного сюжетосложения игра должна получиться вязкой и скучной. Испания со Швейцарией недавно играли в Лиге наций, вообще команды хорошо друг друга знают. Добавьте сюда еще испанский фактор Мораты. Думаю, что в этом матче нужно ставить на тотал меньше 2.5 голов. Тем более что ещё и Джака пропускает игру из-за того, что набрал жёлтых карточек за разговоры, заметьте — за разговоры. В общем, мне кажется, тотал меньше 2.5 голов — самая разумная ставка», — сказал Уткин.

Швейцария — Испания. Прогноз: Луис Энрике заплатит за отказ от Серхио Рамоса Швейцария — Испания. Прогноз: Луис Энрике заплатит за отказ от Серхио Рамоса
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021