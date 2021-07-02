Бельгия — Италия: ставка Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Бельгия — Италия.



Ставка: победа Италии за 2.38.



«У бельгийцев, конечно, сетка — будь здоров. После Португалии ей сейчас в плей-офф достаётся Италия, в которую сначала никто не верил. Сейчас же с каждым матчем всё интереснее наблюдать за тем, как продолжается беспроигрышная серия команды Манчини.



Итальянцы оказались достаточно хороши, чтобы на данный момент являться одними из фаворитов Евро. Но сейчас им предстоит сыграть с непростой Бельгией, которая уже выбила другую топ-сборную из плей-офф.



Но всё в этом матче может закончиться быстро. Бельгия есть Бельгия. Хотя у неё и очень возрастные игроки выступают в защите. Также «красных дьяволов» часто преследуют травмы. Вот снова вылетел Де Брёйне. Эден Азар тоже вряд ли поможет своим подопечным.



В любом случае травмы лидеров — существенный минус для любой сборной. Бельгия очень зависима от Де Брёйне. Это было видно в последних встречах бельгийцев, когда полузащитник «Сити» уходил с поля и игра у Бельгии менялась.



Тяжело будет Бельгии в этом матче. Италия, на мой взгляд, более сбалансирована во всех линиях. Для меня итальянцы являются фаворитами. На их победу и предложу поставить», — сказал Калиниченко.