Швейцария — Испания: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Швейцария — Испания в 1/4 финала Евро-2020.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.



«Чемпионат Европы вступает в решающую стадию — четвертьфиналы, много интересных матчей.



Наверное, не самый ожидаемый матч между Швейцарией и Испанией — всё-таки в четвертьфинале ожидали увидеть Францию. Но получилось так, что испанцы прошли по тонкому льду и смогли не сорваться, а французы — нет.



Швейцария будет играть без своего лидера Гранита Джаки. Мне кажется, что команда будет играть в любом случае вперёд, потому что играть на 0:0 с Испанией — это не самый перспективный вариант. Джака хоть и качественный игрок, но не он определяет игру команды впереди. Швейцария свои возможности для контратак получит.



Думаю, что в этом матче нужно просто ставить на тотал больше 2.5», — сказал Андронов.