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Швейцария — Испания: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2020

Швейцария — Испания: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2020
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Швейцария — Испания в 1/4 финала Евро-2020.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

«Чемпионат Европы вступает в решающую стадию — четвертьфиналы, много интересных матчей.

Наверное, не самый ожидаемый матч между Швейцарией и Испанией — всё-таки в четвертьфинале ожидали увидеть Францию. Но получилось так, что испанцы прошли по тонкому льду и смогли не сорваться, а французы — нет.

Швейцария будет играть без своего лидера Гранита Джаки. Мне кажется, что команда будет играть в любом случае вперёд, потому что играть на 0:0 с Испанией — это не самый перспективный вариант. Джака хоть и качественный игрок, но не он определяет игру команды впереди. Швейцария свои возможности для контратак получит.

Думаю, что в этом матче нужно просто ставить на тотал больше 2.5», — сказал Андронов.

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