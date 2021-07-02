Бельгия — Италия: прогноз Эльвина Керимова на четвертьфинал Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия.



Ставка: проход Бельгии за 2.17.



«Начнём с Бельгии. Сухая прагматичная победа над Португалией в матче, где моментов было мало. Если они и были, то создавала их в основном Португалия, а Бельгия играла по счёту. Фантастический мяч забил Торган Азар, но потом бельгийцы решили сыграть прагматично, что на них непохоже. В целом Роберто Мартинес на протяжении нескольких лет делает ставку на атакующий футбол, но прагматичную Бельгию мы видели и в плей-офф чемпионата мира 2018 года — вспомните игру с Бразилией, когда бельгийцы победили 2:1. В очень важных матчах Мартинес понимает, что можно делать ставку на игру без риска. Есть понимание, что можно играть на результат, необязательно играть в красивый футбол. На этом турнире Бельгия свой потенциал пока не раскрыла.



Италия на этом турнире очень весёлая, зрелищная, играющая, активная и красивая. Она создаёт моменты, в среднем наносит по 20 ударов за игру — всё очень здорово. Кажется, что такая Италия в состоянии на этой волне успеха дойти до финала. Но вспомним игру с Австрией — в первом тайме закрытая игра, в которой Италия держит мяч и моментов практически не создаёт. А во втором тайме Австрия начала активно, к чему Италия оказалась просто не готова. Италия могла и проиграть — помните незасчитанный гол, был офсайд. В дополнительное время тоже было тяжело итальянцам, но мы увидели исполнительское мастерство Кьезы и тренерское мастерство Манчини — две замены сработали, оба футболиста забили. Мы увидели, что с серьёзным соперником Италия испытала проблемы.



Честно говоря, я считаю фаворитом пары Бельгию, потому что у неё более опытная сборная. Это бельгийское поколение заслужило победу на крупном турнире. Думаю, бельгийцы больше готовы к большим победам. Не удивлюсь, если они переиграют итальянцев в такой же сухой манере, как и португальцев. Я ставлю на проход Бельгии, даже несмотря на то, что не все здоровы в её составе. Исполнительское мастерство и гениальные решения Мартинеса решат судьбу поединка. Мне вообще кажется, что Мартинес — лучший тренер сборных в мире здесь и сейчас по умению управлять игрой», — сказал Керимов.