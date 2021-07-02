Швейцария — Испания: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швейцария — Испания.



Ставка: ничья за 3.84.



«Из девяти матчей текущего года сборная Швейцарии выиграла семь и проиграла только Италии во втором туре группового этапа. В стартовом матче «нати» сыграли вничью с Уэльсом. В третьем раунде «бумажная команда» одержала победу над Турцией, что и принесло путёвку в 1/8 финала.



На этой стадии швейцарской команде жребий определил в соперники действующего чемпиона мира. В основное время «красные» сумели вырвать ничью, после чего добились успеха в серии пенальти.



Сборная Испании считалась главным фаворитом турнира, но старт принёс сомнения в успехе команды. В первом матче «Красная фурия» не смогла одолеть Швецию, после чего упустила победу в игре с Польшей.



Решающим стал третий тур, в котором испанцы показали себя во всей красе и сумели разгромить Словакию. В битве за выход на этот этап подопечные Луиса Энрике не смогли удержать преимущество в два мяча и перевели матч в овертайм, где и смогли обыграть Хорватию.



Швейцарцы удивили, чем подтвердили моё мнение о том, что этот чемпионат не будет похожим ни на один другой. Дальше проходят команды с третьих мест, при этом вся «группа смерти» уже дома. Испания начала слабо по результату, но теперь забила больше всех. Я считаю, что эта команда помастеровитее.



Я склоняюсь к успеху «Красной фурии», но всё-таки поставлю на ничью в основное время», — сказал Мостовой.