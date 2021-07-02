Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Испания: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020

Швейцария — Испания: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швейцария — Испания.

Ставка: ничья за 3.84.

«Из девяти матчей текущего года сборная Швейцарии выиграла семь и проиграла только Италии во втором туре группового этапа. В стартовом матче «нати» сыграли вничью с Уэльсом. В третьем раунде «бумажная команда» одержала победу над Турцией, что и принесло путёвку в 1/8 финала.

На этой стадии швейцарской команде жребий определил в соперники действующего чемпиона мира. В основное время «красные» сумели вырвать ничью, после чего добились успеха в серии пенальти.

Сборная Испании считалась главным фаворитом турнира, но старт принёс сомнения в успехе команды. В первом матче «Красная фурия» не смогла одолеть Швецию, после чего упустила победу в игре с Польшей.

Решающим стал третий тур, в котором испанцы показали себя во всей красе и сумели разгромить Словакию. В битве за выход на этот этап подопечные Луиса Энрике не смогли удержать преимущество в два мяча и перевели матч в овертайм, где и смогли обыграть Хорватию.

Швейцарцы удивили, чем подтвердили моё мнение о том, что этот чемпионат не будет похожим ни на один другой. Дальше проходят команды с третьих мест, при этом вся «группа смерти» уже дома. Испания начала слабо по результату, но теперь забила больше всех. Я считаю, что эта команда помастеровитее.

Я склоняюсь к успеху «Красной фурии», но всё-таки поставлю на ничью в основное время», — сказал Мостовой.

Швейцария — Испания. Прогноз: Луис Энрике заплатит за отказ от Серхио Рамоса Швейцария — Испания. Прогноз: Луис Энрике заплатит за отказ от Серхио Рамоса
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021