Бельгия — Италия: прогноз Константина Генича на матч плей-офф чемпионата Европы — 2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Италия в 1/4 финала Евро-2020.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.61.



«Этот матч пройдёт в Мюнхене. Немцы уже не играют на этом чемпионате, а местные болельщики просто придут насладиться хорошим футболом.



У Италии сейчас сумасшедшая 31-матчевая серия без поражений. Пропустили вот недавно в дополнительное время после более чем 1000 сухих минут. Австрия оказала серьёзное сопротивление.



Бельгия всех разочаровала в игре с Португалией, но при этом показала, что умеет играть на результат. Сухой и не совсем содержательный футбол Бельгии. За Бельгию не сыграют Азар и Де Брёйне. Они травмированы. Но есть другие футболисты, те же Карраско, Мертенс.



Мне кажется, что Мартинес не склонен к авантюризму, понимая, что итальянцы сейчас лучше смотрятся в позиционном нападении, в нападении есть Иммобиле или Белотти. В защите также всё понятно: Ачерби там сыграет с Бонуччи. Они будут контролировать Ромелу Лукаку.



Бельгия показывает нам, что, когда надо, она закроется и будет строить свой футбол на контратаке, а Италия впервые за долгое время столкнётся с командой, которая идёт с приставкой «топ». Не просто так бельгийцы возглавляют мировой рейтинг.



В этом матче я жду столкновения двух тактик, двух высококлассных команд, причём битва может быть и тренерская, такая себе битва за шахматной доской. Понятно, что Бельгия сыграет в три центральных защитника. Как будет вскрывать эту оборона Италия — тоже интересно.



Плюс вратари могут стать как героями матчей, так и антигероями. Не исключаю и дополнительное время, и серию пенальти, но большого количества голов от этого матча я не жду. Букмекеры также этого не ждут. Мой прогноз на матч — низ за коэффициент 1,61. Тут всё может решить один мяч или ничья 1:1, но больше двух не забьют. Рассмотрел бы вариант и тотал меньше 2 голов за коэффициент 2.09», — сказал Генич.