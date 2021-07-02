Швейцария — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Швейцария — Испания.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.



«Швейцарцы в матче 1/8 финала сотворили маленькое чудо. Благодаря серии послематчевых пенальти они смогли пройти французов — одних из фаворитов этого Евро. Сейчас же Швейцария вышла на весьма неоднозначную Испанию.



«Красную фурию» чуть было не постигла судьба Франции. С Хорватией она тоже доиграла до овертайма, в котором, однако, собралась и заколотила сопернику два мяча.



Думаю, Швейцария, почувствовав вкус крови, будет пытаться в том же ключе, что и с французами, проводить матч. В принципе, это команда с весьма самодостаточным футболом. Может она играть и со стороны силы, и отталкиваясь от соперника. Так уже и была повержена ими Франция.



Не удивлюсь, если игра с испанцами будет похожа на ту, что была у Швейцарии с Францией. Будет много моментов для голов. Швейцарцы, пропустив, снова могут побежать вперёд и огорчить оборону соперника.



Нельзя сказать, что у обеих этих сборных в 1/8 были открытые игры. Однако голов они назабивали много. Поэтому не исключаю, что тенденция продолжится. Швейцарии уже аплодирует вся Европа. Ну а испанцам нужно восстанавливать своё имя после неудачного группового этапа и рискованной победы над Хорватией.



Это плей-офф, здесь тяжело что-то точно прогнозировать. Но, думаю, в этом матче читается ставка «тотал больше 2.5 гола», — сказал Калиниченко.