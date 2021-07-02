Бельгия — Италия: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Европы в Мюнхене

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия.



Ставка: проход Италии за 1.69.



«Мне кажется, что итальянцам против бельгийцев будет играть легче, чем против австрийцев, как бы это странно ни звучало на первый взгляд. Австрийцы обладают достаточно серьёзным прессингом, физически мощные, никогда не останавливаются, а бельгийцы соперникам играть не мешают. Вряд ли они что-то кардинально поменяют на эту игру, поэтому итальянцы будут чувствовать себя вольготно и комфортно.



У Бельгии с большой долей вероятности не сыграют Де Брёйне и Азар-старший, что сильно ударит по атакующему потенциалу бельгийцев. Они и с ними создавали в последних играх не так много, как хотелось бы Мартинесу, а без них Лукаку вообще может остаться на голодном пайке.



Что касается Италии, то мне кажется, что она здесь будет владеть игровым и территориальным преимуществом, больше атаковать и по разным статистическим показателям брать верх. Раз по статистическим показателям они здесь, скорее всего, будут побеждать, то и вероятность того, что конечный успех будет на их стороне, соответственно, выше. Мне кажется, здесь небольшой фаворит всё-таки Италия, поэтому здесь логично взять следующие ставки: проход Италии и Италия не проиграет при тотале меньше 3.5», — сказал Петросьян.