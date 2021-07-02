Швейцария — Испания: прогноз Дениса Казанского на игру 1/4 финала чемпионата Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Швейцария — Испания в рамках 1/4 финала Евро-2020.



Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 1.5 за 1.78.



«Всем привет из залитого солнцем Петербурга. Там лесочек, а за лесочком стадион, где пройдёт четвертьфинал Швейцария — Испания. Будет так же жарко, как и на улице, потому что Швейцария хороша — семь забитых, восемь пропущенных на этом турнире. Все вы видели, что произошло в матче с Францией, — это уже настоящий мировой фольклор.



Что касается Испании, то Луис Энрике здесь точно подметил, что его команда, как бутылка с шампанским, — пробка держалась два матча, а потом за две игры 10 забитых мячей. Обе команды парят, Сеферович в огне, что опасно для Испании, поэтому компенсировать это надо большим количеством забитых мячей.



Думаю, что индивидуальный тотал Испании больше 1.5 очень даже потребуется, чтобы пройти дальше. Да, фаворит Испания, но Швейцария хороша, поэтому надо забить минимум два мяча испанцам», — сказал Казанский.