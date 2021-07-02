Бельгия — Италия: ставка Василия Уткина на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Италия.



Ставка: победа Бельгии за 3.58.



«Полагаю, что в матче Бельгия — Италия сборная Италии закончит свой турнирный путь. Почему? Оно играет очень красиво, она очень хороша, она сама кайфует от своего футбола. А должна относиться к нему как к приёму, должна относиться к нему как к способу выигрывать матчи. Это уже с трудом получилось с командой Австрии.



Бельгия гораздо более организованная, Бельгия гораздо более искушённая. В ней слабых игроков нет. Они уже прекрасно знают, что играть ярко — недостаточно для титула, а титул им очень нужен. Я думаю, что Бельгия спокойно разберёт Италию по косточкам и даже проще, чем Португалию. Чистая победа Бельгии в основное время», — сказал Уткин.