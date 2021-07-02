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Швейцария — Испания: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинальную игру Евро-2020

Швейцария — Испания: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинальную игру Евро-2020
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.71.

«Швейцарцы стартовали с тяжёлой ничьей против Уэльса (1:1), а затем и вовсе провалили противостояние с Италией (0:3). Победа над Турцией (3:1) позволила выйти в плей-офф, где сенсационно была переиграна Франция (4:3, по пенальти).

На мой взгляд, сейчас сборная поймала кураж и на первых минутах полетит вперёд. Тем не менее в группе было много проблем у неё, и так быстро их сложно решить, оппонент будет поинтереснее.

Испанцы стартовали с двух ничейных результатов, хотя соперники были не самые грозные — 0:0 со Швецией и 1:1 с Польшей. Всё решало противостояние со Словакией, которое завершилось победой 5:0. В предыдущей стадии «Красная фурия» потрепала нервы своим болельщикам, ведь позволила Хорватии (5:3, ДВ) сравнять счёт, однако все завершилось благополучно.

По моему мнению, фаворитом всё-таки сегодня будет испанская национальная команда. Она гораздо опытнее и предпочтительнее. Думаю, что за счёт контроля мяча получится потушить пыл швейцарцев и взломать их оборону», — сказал Павлюченко.

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