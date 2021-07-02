Бельгия — Италия: прогноз Александра Вишневского на встречу 1/4 финала Евро-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.



«Бельгия против Италии в Мюнхене. Это тот матч, которого все ждали перед чемпионатом Европы. Очевидным было то, что это два явных фаворита группы. Предполагалось, что они займут первые места в своих группах. Они шли к ожидаемой встрече в Мюнхене параллельными и похожими курсами.



Обе команды выиграли все свои матчи в группах, но, откровенно говоря, группы были слабенькими. В 1/8 финала обе команды разочаровали и сыграли кое-как. Бельгийцы чуть не пропустили от сборной Португалии, она наиграла на гол в концовке. У Бельгии был всего один удар в створ ворот. Явно не то, что мы ожидали.



Италия вообще не могла выиграть в основное время у Австрии. Только в дополнительное время сумела забить два гола и победить. Очень сложно предположить, что будет, так как за несколько дней до матча я не знаю, сыграет ли Кевин Де Брёйне. Неизвестно, сыграет ли Азар, но это уже не так важно.



Тут можно поставить на тотал меньше, потому что Италия побила рекорд 1939 года по продолжительности сухой серии. Правда, в конце дополнительного времени Италия всё же пропустила, но вернёмся к самой сильной стороне Италии — обороне во главе с Кьеллини. Мне кажется, что Италия имеет все шансы не пропустить.



Бельгия также идёт аккуратно к этому матчу, старается играть от обороны. Мне кажется, что в этом матче больше шансы низа, поэтому я ставлю на тотал меньше 2.5 мяча, а также на тотал меньше 1 мяча в первом тайме», — сказал Вишневский.