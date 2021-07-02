Швейцария — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/4 финала чемпионата Европы — 2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Швейцария — Испания.
Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.87.
«Из всех четвертьфиналов для меня этот самый очевидный. Я вижу явным фаворитом Испанию. Объясню почему.
Швейцария — хорошая команда, где выделяется Фройлер; Сеферович очень хорошо играет головой, продавил защитников Франции; ещё есть Шакири. В общем, команда состоит из хороших футболистов, все играют в серьёзных клубах топ-чемпионатов.
Но мне кажется, что этой победой над Францией они выжали из себя всё. Включая всю удачу и везение, а главное — оставили очень много сил и эмоций. Победив французов, они уже достигли всего, чего только можно было, в этом чемпионате.
В отличие от Испании, Энрике начал чемпионат не очень: 2 ничьи подряд, голы давались с большим трудом. Но вот команду прорвало в последней игре. Когда такая команда начинает забивать, то забивает сериями. То есть у них впереди 2-3 игры с большой результативностью.
В линии атаки стабильно играют три человека: Мората, Педри и Бускетс. Все остальные примерно одного класса, идёт постоянная ротация. Морено может отыграть все матчи в старте, потом остаться в запасе и вообще на поле не выйти. Появляются другие игроки, такие как Сараби, Оярсабаль. То есть в плане усталости не будет никаких проблем, потому что большая обойма почти одинаковых игроков, все играют в один футбол.
Мой прогноз — ТБ (2.5). Думаю, Швейцария также забьёт свой гол. Второй прогноз – Ф2 (-1.5). Абсолютно убеждён, что Швейцария проиграет не меньше чем в 2 мяча», — сказал Мор.
- 2 июля 2021
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 1 июля 2021
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00