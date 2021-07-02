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Швейцария — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/4 финала чемпионата Европы — 2020

Швейцария — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/4 финала чемпионата Европы — 2020
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Швейцария — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.87.

«Из всех четвертьфиналов для меня этот самый очевидный. Я вижу явным фаворитом Испанию. Объясню почему.

Швейцария — хорошая команда, где выделяется Фройлер; Сеферович очень хорошо играет головой, продавил защитников Франции; ещё есть Шакири. В общем, команда состоит из хороших футболистов, все играют в серьёзных клубах топ-чемпионатов.

Но мне кажется, что этой победой над Францией они выжали из себя всё. Включая всю удачу и везение, а главное — оставили очень много сил и эмоций. Победив французов, они уже достигли всего, чего только можно было, в этом чемпионате.

В отличие от Испании, Энрике начал чемпионат не очень: 2 ничьи подряд, голы давались с большим трудом. Но вот команду прорвало в последней игре. Когда такая команда начинает забивать, то забивает сериями. То есть у них впереди 2-3 игры с большой результативностью.

В линии атаки стабильно играют три человека: Мората, Педри и Бускетс. Все остальные примерно одного класса, идёт постоянная ротация. Морено может отыграть все матчи в старте, потом остаться в запасе и вообще на поле не выйти. Появляются другие игроки, такие как Сараби, Оярсабаль. То есть в плане усталости не будет никаких проблем, потому что большая обойма почти одинаковых игроков, все играют в один футбол.

Мой прогноз — ТБ (2.5). Думаю, Швейцария также забьёт свой гол. Второй прогноз – Ф2 (-1.5). Абсолютно убеждён, что Швейцария проиграет не меньше чем в 2 мяча», — сказал Мор.

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