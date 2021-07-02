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Бельгия — Италия: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Евро-2020

Бельгия — Италия: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Евро-2020
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Бельгия — Италия.

Ставка: ничья за 3.11.

«Первая команда мирового рейтинга подтвердила свой высокий статус. В первом раунде «красные дьяволы» легко разобрались с Россией, следом за чем всухую обыграли Финляндию и Португалию.

Бельгия продлила серию без поражений в 2021 году до девяти игр. У соперника серия побед уже составляет 12 матчей, причём во всех команда не пропускала в основное время.

Италия по очереди обыграла Турцию, Швейцарию и Уэльс на групповой стадии. В 1/8 финала «скуадра адзурра» не смогла переиграть сборную Австрию в основное время, но уже в дополнительное время обе команды выдали результативные 30 минут, за которые «лазурная команда» дважды отличилась и прошла в четвертьфинал.

В этой игре всё будет зависеть от состояния основных игроков соперников, у которых есть повреждения. Тяжело отдать предпочтение кому-либо — обе команды достойны друг друга.

Предполагаю, что в этой дуэли всё завершится миром в основное время. Рискну и сделаю ставку на ничью», — сказал Мостовой.

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