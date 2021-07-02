Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Италия: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинальную игру Евро-2020

Бельгия — Италия: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинальную игру Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Италия.

Ставка: проход Бельгии за 2.20.

«Бельгийцы провели достойный групповой этап, набрав максимальное количество очков. Они уничтожили Россию со счётом 3:0, а потом на классе разобрались с Данией (2:1). Был ещё и поединок с Финляндией (2:0). В 1/8 финала удалось удержать преимущество в игре с Португалией (1:0).

С большой долей вероятности Бельгия пройдёт дальше. Мне она намного больше понравилась на этом турнире и кажется одним из главных фаворитов турнира. Состав очень яркий у неё.

Итальянцы начали форум очень уверенно и разгромили Турцию (3:0) со Швейцарией (3:0). Дело до стопроцентного результата довели и в поединке против Уэльса (1:0). Неожиданно возникли проблемы в паре с Австрией (2:1, ДВ), но тут на помощь пришёл овертайм.

Конечно, Италия очень хорошая сборная, однако оппонент сегодня слишком сильный. К тому же австрийцы уже вскрыли несколько проблем. Думаю, бельгийцы воспользуются своим шансом», — сказал Павлюченко.

Бельгия — Италия. Прогноз: Роберто Манчини и Иммобиле станут кошмаром для Куртуа Бельгия — Италия. Прогноз: Роберто Манчини и Иммобиле станут кошмаром для Куртуа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021