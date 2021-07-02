Бельгия — Италия: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинальную игру Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Италия.
Ставка: проход Бельгии за 2.20.
«Бельгийцы провели достойный групповой этап, набрав максимальное количество очков. Они уничтожили Россию со счётом 3:0, а потом на классе разобрались с Данией (2:1). Был ещё и поединок с Финляндией (2:0). В 1/8 финала удалось удержать преимущество в игре с Португалией (1:0).
С большой долей вероятности Бельгия пройдёт дальше. Мне она намного больше понравилась на этом турнире и кажется одним из главных фаворитов турнира. Состав очень яркий у неё.
Итальянцы начали форум очень уверенно и разгромили Турцию (3:0) со Швейцарией (3:0). Дело до стопроцентного результата довели и в поединке против Уэльса (1:0). Неожиданно возникли проблемы в паре с Австрией (2:1, ДВ), но тут на помощь пришёл овертайм.
Конечно, Италия очень хорошая сборная, однако оппонент сегодня слишком сильный. К тому же австрийцы уже вскрыли несколько проблем. Думаю, бельгийцы воспользуются своим шансом», — сказал Павлюченко.
- 2 июля 2021
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 1 июля 2021
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00