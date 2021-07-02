Перу — Парагвай: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Перу — Парагвай.



Ставка: Перу не проиграет за 1.50.



«Парагвайцы и перуанцы открывают программу четвертьфиналов матчей на Кубке Америки. Они будут играть в Гуяне. Перуанцы в последнее время показывают неплохие результаты, как раз-таки на последнем групповом этапе. Команда неудачно стартовала в отборочном раунде чемпионата мира, но традиционно перуанцы очень неплохо играют на Кубке Америки и зачастую доходят до высоких стадий. Достаточно вспомнить относительно последние турниры. После поражения от Бразилии крупного и предполагаемого (0:4) они обыграли Колумбию (2:1), сыграли вничью с Эквадором и переиграли Венесуэлу. Команда Гареки потихонечку набирает форму.



Что касается парагвайцев, то они играют в такой жёсткий футбол, тактический без какой-то особой краски, яркой красоты, и главное, наверное, то, что команда Парагвая показала неплохие результаты в групповом этапе Кубка Америки. Они с Аргентиной смотрелись достойно, чилийцев обыграли, но и Боливию, самую слабую команду на этом турнире. Но здесь стоит отметить, что они потеряли чуть ли не главную свою звезду, Мигеля Альмерона, футболиста сборной Парагвая. Команда Бериссо осталась без своего десятого номера. Более того, у них неудачная личная статистика очных матчей с перуанцами в последнее время. Не знаю, насколько это на них будет давить, что они уже девять лет не выигрывают, но всё-таки у перуанцев не так много удобных соперников, но сборная Парагвая — один из них. Я бы поставил в этом матче 1Х, что перуанцы не проиграют в основное время», — сказал Кытманов.