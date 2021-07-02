Бельгия — Италия: прогноз Эдуарда Мора на встречу 1/4 финала Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Бельгия — Италия.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.



«Слишком рано, на мой взгляд, встречаются фавориты этого Евро. Для меня их 3: Бельгия, Италия и Испания.



Если бы не травма Де Брёйне и Азара, я наверняка прогнозировал бы проход Бельгии. Но Кевина не будет точно, Азар под вопросом. Так что шансы выравниваются. Вероятность прохода как Бельгии, так и Италии вижу абсолютно одинаковой.



Что касается Бельгии, думаю, Лукаку забьёт. Он в хорошей форме и у него хорошая поддержка со стороны партнеров.



Италия действует очень быстро, атакует большой группой. В команде нет ярких звёзд в атаке. С одной стороны, это плохо. С другой — есть много игроков очень высокого уровня, голодных до футбола и до борьбы. При этом они ротируются, их действительно много. Есть лёгкость, есть конкуренция. Каждый дорожит проведённой минутой на поле, каждый должен заслужить время в следующем матче.



Поэтому думаю, что Италия свой гол тоже забьёт. А дальше игра абсолютно непредсказуема. Больше одного гола может забить как одна команда, так и другая. Голы в матче я жду.



Поэтому мой прогноз — ТБ (2.5). Обе команды хорошо и интересно выступают, а главное – стараются играть в футбол, а не просто отсиживаются в обороне», — сказал Мор.