Бельгия — Италия: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия.
Ставка: ТМ 1.5 за 2.70.
«Стартует 1/4 финала чемпионата Европы, хочется поговорить о матче с самой громкой вывеской на данном этапе. Это игра Бельгия — Италия.
Нас ждёт игра команд, которые прекрасно оснащены тактически, игра команд с хорошей защитой и нападением, с прекрасными индивидуально сильными футболистами. Нас ждёт матч команд, которые с лёгкостью прошлись по групповому этапу и после вылета немцев и французов являются фаворитами на победу.
Бельгию очень ругали за её игру с португальцами в 1/8 финала – сухая и закрытая после забитого гола. Это доказывает только то, что при таком подборе игроков бельгийцы умеют играть на результат. То, как они засушили игру с португальцами, говорит именно об этом.
Итальянцы тоже показали себя с очень хорошей стороны на групповом этапе. Итальянцы прекрасно играют в обороне — это всем понятно.
Я хочу предложить рискованную ставку на этот матч — тотал меньше 1.5. Вполне вероятно, что мы увидим дополнительное время и серию пенальти, но если вдруг кто-то всё-таки сможет забить, то команда полностью закроется и уйдёт в глухую оборону. Мне кажется, что голов в основное время мы не увидим», — сказал Млечный.
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