Швейцария — Испания: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Европы по футболу 2 июля

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швейцария — Испания.



Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 2.15.



«И Испания, и Швейцария провели прекрасные и суперголевые матчи на предыдущей стадии нынешнего Евро, правда, с небольшой разницей. Если испанцы на протяжении 40 минут были ведущей командой, то вот швейцарцы на протяжении примерно такого же времени были в роли отстающих, но всё же смогли сравнять счёт на 90-ой минуте, переведя матч в дополнительное время и выиграв в серии пенальти у французов, у триумфаторов последнего чемпионата мира, у главных фаворитов нынешнего Евро. И Испания, и Швейцария завершили основное время со счётом 3:3, но это не значит, что нынешний матч будет столь же голевым.



Сборная Швейцарии уж очень много сил и эмоций потратила на матч с французами. Плюс не стоит забывать, что матч пропустит капитан сборной Гранит Джака. Просто глупейшие действия с его стороны, обе жёлтые карточки были получены за «разговоры». Конечно, при счёте 3:1 в пользу Франции на 75-й минуте, возможно, он уже и сам не верил в проход своей команды дальше, поэтому и решил спорить с арбитрами, но в любом случае эти две карточки очень глупые. Самое забавное то, что именно Джака и выдал прекраснейший голевой пас, после которого швейцарцы и сравняли счёт. Конечно, нельзя сказать, что Гранит в атаке системообразующий игрок, но всё же от него уж очень многое зависит как в плане игры, так и в плане эмоций.



Испанцы же сейчас набирают очень хороший ход, конечно, при 3:1 с Хорватией они очень расслабились, но даже потом, в дополнительное время смогли собраться и забить два мяча и не довести решение исхода встречи до так называемой лотереи в виде серии пенальти. Наконец-то в нужный момент забил Мората, именно его гол и стал победным. Но всё же Испания не Франция. Больше подобных послаблений, как было в матче с хорватами, они себе не дадут. Мои симпатии в этом матче уж точно будут на стороне Испании. Предлагаю взять победу подопечных Луиса Энрике через тотал меньше 3.5. Уж очень много голов команды назабивали в предыдущих встречах, в этой игре я в подобный сценарий не верю», — сказал Млечный.