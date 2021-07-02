Швейцария — Испания: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания.
Ставка: победа Испании по ударам в створ с форой (-3) за 1.95.
«Эти команды встречались полгода назад — швейцарцы дома сыграли вничью 1:1, а в гостях уступили 0:1, притом что в обеих играх испанцы владели подавляющим преимуществом и по всем статистическим показателям брали верх.
Думаю, что и на этот раз всё будет примерно так же. По количеству созданных моментов испанцы — лидеры на этом Евро. Швейцарцы же — команда, которая из оставшихся восьми на турнире команд больше других позволяла наносить удары по своим воротам.
Тот факт, что швейцарцы потратили немало физических и моральных сил на победу над Францией, тоже говорит не в их пользу. Ну и остаться без капитана и ключевой фигуры в центре поля Джаки — это, конечно, не менее серьёзно.
Испанцы должны здесь владеть безраздельным преимуществом и побеждать. Как минимум по статистике», — сказал Петросьян.
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