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Швейцария — Испания: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Швейцария — Испания: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020 в Санкт-Петербурге
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания.

Ставка: победа Испании по ударам в створ с форой (-3) за 1.95.

«Эти команды встречались полгода назад — швейцарцы дома сыграли вничью 1:1, а в гостях уступили 0:1, притом что в обеих играх испанцы владели подавляющим преимуществом и по всем статистическим показателям брали верх.

Думаю, что и на этот раз всё будет примерно так же. По количеству созданных моментов испанцы — лидеры на этом Евро. Швейцарцы же — команда, которая из оставшихся восьми на турнире команд больше других позволяла наносить удары по своим воротам.

Тот факт, что швейцарцы потратили немало физических и моральных сил на победу над Францией, тоже говорит не в их пользу. Ну и остаться без капитана и ключевой фигуры в центре поля Джаки — это, конечно, не менее серьёзно.

Испанцы должны здесь владеть безраздельным преимуществом и побеждать. Как минимум по статистике», — сказал Петросьян.

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