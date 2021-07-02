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Бельгия — Италия, 02.07.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Евро-2020

Бельгия — Италия, 02.07.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Евро-2020
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2 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1». Встреча пройдёт в Мюнхене.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянцам: поставить на победу команды Роберто Манчини в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех Бельгии оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Букмекеры не считают, что матч Бельгия — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.45. Гол Италии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

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