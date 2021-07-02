Бельгия — Италия: беспроигрышная ставка 2000 рублей к матчу 1/4 финала Евро-2020
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Сегодня, 2 июля, в рамках 1/4 финала Евро-2020 сыграют команды Бельгии и Италии. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 2000 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом BET.
2. Пройди упрощённую идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 2000 рублей. Выигрывать — easy!
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