Бельгия — Италия: беспроигрышная ставка 2000 рублей к матчу 1/4 финала Евро-2020

Сегодня, 2 июля, в рамках 1/4 финала Евро-2020 сыграют команды Бельгии и Италии. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 2000 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!



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