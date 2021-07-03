Украина — Англия: смотреть онлайн 3 июля, прямой эфир матча чемпионата Европы, какой канал

3 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Начало игры — в 22:00 мск.



Встреча состоится в Риме (Италия). В прямом эфире матч покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех Украины оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.



Букмекеры не уверены, что матч Украина — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.42, на пенальти — за 2.85, на удаление — за 5.00.