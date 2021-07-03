Украина — Англия: прогноз Дениса Казанского на 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020.
Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 2.27.
«Несколько слов о том, что нас ждёт в Риме. Англия впервые сыграет на этом Евро не на «Уэмбли». Болельщиков английской сборной не будет, потому что с острова не добраться, сами понимаете, по каким причинам.
Украинцев будет достаточно, поддержка обеспечена, но Украина уже была тяжела в концовке матча против шведов. Они выиграли, они красавцы, и то, что они выиграли у Швеции, – настоящий подвиг. Но сколько было столкновений, травм, проблем и пауз. В этом плане у Англии три состава.
Я думаю, что у команды Саутгейта будет серьёзная ротация с прицелом на полуфинал, так как четыре игрока находятся под жёлтыми карточками. Выйдут свежие игроки, люди, которые ещё не выходили на поле и толком не играли – Рашфорд, Санчо, Грилиш, который выходит только на замену.
Я думаю, что Украине будет очень тяжело, но в первом тайме команда постарается сдюжить. Сила воли и характер – то, что есть у команды Шевченко. Думаю, мячи пойдут во втором тайме, поэтому тотал второго тайма больше 1.5 очень смотрится. Украина будет биться, надеюсь, что матч будет плотным, но фактор усталости может решить многое в этой игре».
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